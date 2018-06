Pedido de Azeredo pode reabrir a discussão da prisão após segunda instância

O pedido de HC com liminar de Eduardo Azeredo – que foi negado pelo STJ, possibilitando a prisão do ex-governador – deve subir ao STF.

Isso pode reabrir a discussão da prisão após a condenação em segunda instância, como aconteceu com o HC de Lula.

Tanto a defesa do tucano quando a do petista apontam que, embora o STF tenha permitido a prisão antes do trânsito em julgado, não a tornou obrigatória – visão defendida apenas por Luís Roberto Barroso e Luiz Fux.

