Paulistanos que utilizam bicicletas poderão receber R$ 50 do seu empregador e outros R$ 50 do governo municipal. Ao menos, este é o plano do vereador Police Neto que deve colocar seu pré-projeto, amanhã, na internet para debate.

O valor seria depositado em um cartão e tem quer ser usado para compra de peças e serviços que envolvam… a bicicleta.