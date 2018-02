Alberto Youssef travou uma verdadeira batalha para comprar o jato Learjet 45 PP -JAW, ano de fabricação 2000, no ano passado. O doleiro ofereceu nada menos que US$ 2 milhões. No entanto, a dona da aeronave, a empresa Maga Aviation, sediada em Campinas, recusou. Não pelo seu histórico policial, mas porque o preço mínimo dela, no mercado, é de… US$ 3,5 milhões.

A história faz parte da denúncia do MPF contra o moço.