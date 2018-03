A aparição da turma do Pânico no SBT, para almoçar com Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, provocou alvoroço no mercado.”Fomos chamados para conversar sobre nossa participação no Teleton e aceitamos. E aliás, temos contrato com a Rede TV até dezembro”, esclarece Tutinha Amaral de Carvalho, criador do programa na Jovem Pan.

O fato é que o Pânico tem dado altos índices de audiência, atraindo os olhos de toda a concorrência. Até a TV Globo estaria interessada.