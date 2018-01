Peace in the air

A partir de amanhã,Márcia de Luca dá início à oitava edição de seu Yoga Pela Paz. Durante uma semana, mais de 30 cidades de todo o País serão palco de aulas gratuitas de ioga, meditação e relaxamento. “Já sabemos que não podemos mudar o mundo, mas sabemos que podemos, sim, mudar as pessoas.” Como? “Mostrando que é possível viver com mais consciência e de forma mais equilibrada. E é desta forma que nos tornamos capazes de construir uma sociedade menos desigual”, afirma a moça, casada com o empresário italiano Maurizio Remmert, pai de Carla Bruni. Encerramento? Dia 13, quando Márcia pretende reunir ao menos 10 mil pessoas no Parque do Ibirapuera para meditar. “Nosso grande desafio é, em meio ao estresse, correria e caos do dia a dia, encontrar a paz. Temos o grande poder de criar nossa própria realidade, seja ela boa ou ruim. Só depende de nossas escolhas. Eu escolho a paz, a harmonia, a alegria e o amor.”

