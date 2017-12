Depois de anos de lealdade a Alckmin, a Assembleia se decidiu por uma postura mais autônoma. Seu presidente, o tucano Fernando Capez, derrubou de uma vez quatro vetos do governador, transformando os projetos em lei – três do PT e um do PSOL.

E Capez fala em derrubar mais três vetos. Que tratam de projetos “perfeitamente legais e constitucionais”.