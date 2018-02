Pé no Avião

Daniela Filomeno Seripieri foi sempre tão procurada para dar dicas de viagens e restaurantes ao redor do mundo que resolveu, em 2010, relatar todo o seu know-how e as suas vivências em um site/diário. A procura por suas informações cresceu tanto que Daniela transformou o projeto em uma revista eletrônica – a Viagem & Gastronomia. Ali, a jornalista – que se autodenomina uma “travelholic” – reúne o conteúdo de suas experiências, desde as viagens mais comuns às mais inusitadas, de maneira estimulante mas também acessível. “Qualquer um pode fazer uma viagem maravilhosa se conseguir fazer um planejamento correto”, avisa a jornalista. A revista será lançada terça, em clima de festa, no restaurante Ruella. “Queremos passar essa ideia de celebração de uma boa viagem e uma boa gastronomia”, comemora.

