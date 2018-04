Pé na areia

Apaixonado por Trancoso, Frederico Schiliró está entusiasmado com o novo empreendimento que será aberto em 2018 na praia de Itapororoca: o Reserva Trancoso. O CEO da Bahia Beach, incorporadora responsável, acredita que o projeto –que conta com 19 estâncias mais um complexo Fasano composto por um hotel com 40 bangalôs e 23 vilas residenciais – só tem a somar para que a região. “Tivemos a preocupação de desenhar tudo não nos esquecendo da essência do lugar, pensando na preservação da vegetação nativa. Trancoso é um destino que não tem mais baixa estação. E esse empreendimento só chega para provar essa consolidação”, explica.