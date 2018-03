Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, que passaram boa parte do julgamento do mensalão às turras, combinaram: revezarão a presidência do STF em janeiro, no recesso.

…e guerra

Advogados não gostaram da declaração do relator de que são muito bem pagos para recorrer de decisões do Supremo. “Deve achar que trabalhamos para banco e ganhamos por parecer”, protestou Paulo Sérgio Abreu e Silva – defensor de Rogério Tolentino e Geiza Dias, a “mequetrefe”.