Evento no Facebook, marcado para hoje, faz graça com o clima bélico entre eleitores de Dilma e Aécio nas redes sociais. Trata-se de uma guerra de travesseiros. Além do azul-PSDB e do vermelho-PT, o pessoal de “extremo centro” pode ir vestido como quiser “e aplicar golpes tão aleatórios quanto as coligações eleitorais”.

