Paz na Granja

Dilma surpreendeu os ministros, no encontro de terça – na Granja do Torto –, pela familiaridade com Joaquim Levy. Saíram várias vezes da sala para conversar, e ela sorriu seguidas vezes para ele.

Antes de começar a falar, Levy cantarolou Bella Ciao. “Era só o que me faltava, descobri que o ministro é comunista”, brincou a presidente. “Cantei isso na juventude.”

Granja 2

Aloizio Mercadante parece não ter desligado os tubos do Ministério da Educação, de onde saiu há quase um ano. Durante o discurso de Cid Gomes, fez questão de interromper em várias ocasiões, para proclamar a paternidade de iniciativas que ele mencionava.

Cid não entrou no jogo.

Granja 3

Diplomatas ficaram arrepiados ao se darem conta de que, no encontro do Torto, Dilma se referiu a Marco Aurélio Garcia como… embaixador.