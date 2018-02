José Eduardo Cardozo e Luís Inácio Adams rasgam seda quando o assunto é STF – os dois são cotados para uma vaga.

O ministro fez questão de dizer ao chefe da AGU que não estava por trás das informações sobre uma possível nomeação.

Adams respondeu: “Relaxa, Cardozo, também te apoio”.

Paz e amor 2

Os dois chegaram juntos à posse do novo presidente do STJ, Felix Fischer, semana passada. Com Dilma. Foram convocados pela presidente a acompanhá-la do Palácio da Alvorada até a sede do tribunal.