Paz de espírito

A arquiteta Stella Lutterbach divide um pouco de sua experiência com a meditação atacando de hostess do curso O Fenômeno e a Dádiva, dias 21 e 22 no Grand Hyatt. Serão dois dias de ensinamentos, e aprofundamento em autoconhecimento, ministrado por monges da Oneness Univerity, na Índia e transmitida por videoconferência.

Com direito ao fundador da universidade, Sri Bhagavam ancorando uma meditação direto do templo. “Frequento desde 2006, é um trabalho muito apaixonante, completamente fora de qualquer doutrina religiosa, visando somente a melhoria do conhecimento íntimo de cada pessoa”, diz.