Pavão misterioso

Depois de doar todo seu acervo de roupas para o Senac, Ney Matogrosso se tornará tema de big exposição, em agosto. Com curadoria de Milton Cunha, a mostra será dividida em três ambientes – Ney Neandertal, Ney Farol e Ney Pérola– e apresentará 30 figurinos restaurados pela instituição, expostos em manequins com as medidas do cantor.

Pavão 2

O material está sendo restaurado na reserva técnica do espaço que leva o nome do intérprete, instalado no campus universitário de Santo Amaro. É o primeiro espaço de pesquisa de indumentária dedicado a um cantor de MPB.

A mostra trará looks com objetos tribais, como penas, ossos, cocares e chifres. Além de adereços e figurinos de 1973, época em que fazia parte do grupo Secos & Molhados.