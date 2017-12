Não há desconfiança de Haddad em relação a atos de John Neschling, afastado esta semana do cargo de diretor artístico do Teatro Municipal. O prefeito acredita, segundo disse à coluna durante coquetel na Bienal, que a boa conduta do maestro será confirmada.

Eleições? O que espera? “Que acabem logo”, brincou o prefeito.