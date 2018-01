Será que tem aval de Paulo Rabello de Castro, a proposta do BNDES, feita ao Tesouro, para usar reservas internacionais do Brasil garantindo operações do banco lá fora?

É que as regras de aplicação de reservas ditam que o BC só pode aplicar em ativos que tenham investment grade. O BNDES não tem.

