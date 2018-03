Foto: divulgação





Ele tem apenas 25 anos, mas já tem história. Logo cedo, vendeu sua guitarra para comprar uma câmera. Depois, foi direto para Londres, onde começou a trabalhar com filmes independentes. Hoje, o diretor integra a equipe da Dínamo Filmes e já tem no currículo um Leão de Prata. Seu filme institucional, Teste, produzido para a instituição beneficente Casa do Zezinho, foi premiado em Cannes e no Festival de Publicidade El Ojo de Iberoamérica.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.