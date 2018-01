Paulo Borges convidou o designer Paulo Alves para assinar a área vip do SPFW

O designer Paulo Alves foi convidado por Paulo Borges para assinar toda a cenografia do espaço vip do SPFW. O evento, que acontece de 18 a 23 de outubro, retorna ao pavilhão da Bienal e celebra os 20 anos do calendário da moda brasileira.

O tema será moradia, o designer, discípulo de Lina Bo Bardi, vai misturar os estilos erudito (cortinas palacianas) e popular (pendentes feitos com latas de tinta) no espaço. Ele também fará um workshop no CEU Inácio Monteiro, na Cidade Tiradentes para desmistificar o elitismo do design.