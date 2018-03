Paulistano pergunta ao Google: quem assume SP depois de Doria?

Diante da notícia de que Doria deixa a Prefeitura de São Paulo em abril, muitos paulistanos decidiram pesquisar o futuro no Google.

A empresa fez um levantamento, obtido pela coluna, das principais perguntas feitas sobre o prefeito nos últimos sete dias.

As mais repetidas: “Quem é o vice do Doria?” e “Quem fica no lugar de Doria?”.

O paulistano também quis saber: “Quem é o prefeito de SP? “Quais as funções de Doria?” E esta é um tiro em qualquer político: “Quem é João Doria?”

Pelo lado otimista, dá para imaginar que quem conhece o prefeito… não precisa buscar nada no Google.

