Paulista e Largo da Batata recebem arte digital no Maio Amarelo

Avenida Paulista e Largo da Batata foram os pontos escolhidos, em SP, para receber intervenções de arte digital voltados à mobilidade urbana. Tudo parte das ações do Maio Amarelo, com o qual o Observatório Nacional de Segurança Viária quer chamar a atenção para o alto índice de vítimas no trânsito de SP.

Na Paulista, as obras serão exibidas na Galeria de Arte Digital da Fiesp, em plataforma de LED a céu aberto. No Largo da Batata, a programação começa no dia 17 e está por ser definida.

Professores serão treinados

para a nova Base Curricular

Itaú Social e Instituto Ayrton Senna reúnem nesta terça, na Fecomércio, especialistas do Brasil e do exterior para falar da Base Nacional Curricular. Mais exatamente, o Ciclo de Debates 2018 debaterá como formar professores brasileiros aptos a colocar o novo projeto em prática, diante dos problemas das relações entre professor e aluno.