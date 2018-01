Paula Raia faz parceria com Shop2gether em prol de ONG

“Uma iniciativa básica.” É assim que Paula Raia define sua parceria com o e-commerce Shop2gether em prol da ONG Love Together Brasil. Levando água – um item ainda mais básico – para crianças e adolescentes do Nordeste, a organização receberá a renda da venda de camisetas criadas pela estilista. A cada 100 peças vendidas, um poço artesiano será construído. “Como designer brasileira, quero fazer a minha parte no que eu posso dentro e fora da minha área”, explica Paula, que foi convidada para empreitada por Ana Isabel de Carvalho Pinto, cofundadora do site.

