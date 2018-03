Em um dos únicos cliques de Paul McCartney no Brasil. O ex-Beatle foi flagrado jantando com a mulher, Nancy Shevell, anteontem, no Gero. O casal vegetariano pediu salada, ravióli de ricota e polenta. Com segurança reforçada, ninguém chegou perto da mesa.

Já Owen Wilson comeu carne mesmo. Almoçou ontem no Rodeio com Luciano Huck.