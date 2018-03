Patrizia Ramalho lança o serviço Terapia do Guarda-roupa

Com longa experiência em produção de moda e organização de desfiles, Patrizia Ramalho criou o serviço Terapia do Guarda-roupa – que promete resolver o problema de quem tem muita roupa e acha que não tem nada para vestir.

Ela faz uma avaliação do que está sobrando e do que falta no armário do, ou da, cliente. “Juntos, fazemos uma seleção do que vale a pena manter, do que tem que ser descartado e do que precisa ser comprado. Se necessário, vou às compras com o cliente.”

Ao final, sugere looks combinando as peças já existentes de modo a valorizar o corpo e expressar o estilo de quem a contrata, levando em conta idade, tipo físico e estilo de vida. “O resultado é um armário prático e organizado só com roupas usáveis.”