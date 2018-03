A Biblioteca Nacional de España digitalizou uma das primeiras edições de Dom Quixote, de Cervantes, datada do começo do século 17. E publicou na internet, junto com ilustrações de época, mapas e livros de cavalaria.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.