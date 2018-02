O contrato foi assinado: o piloto Pastor Maldonado correrá pela Lotus na temporada 2014. De saída da Williams — que terá Felipe Massa no lugar do venezuelano no ano que vem –, Maldonado levará para a escuderia inglesa a força de seus patrocinadores, com destaque para a PDVSA (Petroleo de Venezuela SA).

