Ruralistas, aliados ao PSD, querem indicar Gustavo Junqueira, da Sociedade Rural Brasileira, para a vice-presidência de agronegócios e micro e pequena empresas no BB.

Fazendeiro em banco? Junqueira, além de criador de gado, tem longa experiência no sistema financeiro, tendo ocupado a vice-presidência do banco Pine e do Arsenal.