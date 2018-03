Pastel de Belém

Nada de Cristiano Ronaldo. A escritora portuguesa Inês Pedrosa comemorou a vitória de Portugal na Eurocopa de maneira inusitada.

Colocou a foto de Carla Couto – eleita “jogadora do século” pela Federação Portuguesa de Futebol – em seu perfil do Twitter.

Já Valter Hugo Mãe – que estava sem escrever nada no Facebook há mais de um mês para terminar seu novo livro – quebrou o silêncio e postou uma foto com bandeiras de Portugal e a legenda: “nas caxinas ninguém dorme”, se referindo a uma região do país.