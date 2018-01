Flávio Dino, presidente da Embratur, teme que a morte de seu filho, Marcelo– em fevereiro de 2012, em hospital de Brasília –, termine sem punições. O processo em que acusa uma médica e uma técnica de enfermagem de negligência e erro médico nem começou, por causa de vários recursos. “Se continuar neste ritmo, há chance de prescrever”, diz.

Considerada a pena mínima de homicídio culposo (1 ano), a prescrição será em 4 anos.

Passos lentos 2

A ação chegou ao STJ, onde aguarda parecer do Ministério Público. Advogado das funcionárias, Frederico Donati Barbosa nega as acusações. “O juiz e o MP entenderam não haver indícios de crime e que as profissionais seguiram os procedimentos médicos.”