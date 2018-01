Passos de algodão

Michelle Lima e Paula Proushan são as donas da Blue Bird Shoes– marca de sapatos flats (sem salto) 100% originais. O carro chefe da dupla são os loafers – sapatos confortáveis estilo sapatilha – cheios de cor e humor. “Sempre nos inspiramos em temas lúdicos e brasileiros. Vendemos muito bem lá fora”, explica Michelle, que já coordenou a marca Alexandre Birman. As moças exportam para os EUA, Europa e Japão. Recentemente abriram uma loja física na Gabriel Monteiro da Silva e daqui um mês abrem outra no Shopping Higienópolis.

