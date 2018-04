Henrique Meirelles, do Banco Central, será homenageado com um jantar de peso dia 29, em São Paulo, na casa de Marcos Arbaitman. Três dias antes do prazo final de que dispõe para se filiar a algum partido político, se quiser disputar eleições em 2010.

Quem conhece Meirelles jura que ele só vai anunciar sua decisão no último segundo do segundo tempo. E mesmo assim, sem explicitar a vaga que quer disputar.

Para tanto, afinal, tem prazo até… Março.