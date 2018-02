Depois de 40 anos, Palácio do Planalto, quadro de Firmino Saldanha, volta a ser exposto na sede do executivo. Encomendada por Oscar Niemeyer, a obra foi resgatada na garagem do Palácio Jaburu.

