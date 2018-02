Chefes de Estado, diplomatas e ativistas serão modelos dos fotógrafos do Imagens do Povo – programa sediado na Favela da Maré, que capacita jovens de comunidades carentes. Com câmeras na mão, eles farão ensaios durante a Rio+20.

