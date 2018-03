Um time de muito respeito, formado por Anna Wintour, Marc Jacobs, Kate Moss e Justin Timberlake, já está escalado para a festa de gala beneficente que abre a exposição The Model as Muse: Embodying Fashion, no dia 4 de maio do ano que vem, no Metropolitan Museum, de Nova York.



A mostra vai reunir 70 obras-primas da alta costura e do prêt-à-porter.

Por Silvia Penteado