A Burberry firmou parceria com a Apple para registrar seu próximo desfile, segunda-feira, com o iPhone 5S. Ele será usado para capturar e compartilhar fotos e vídeos antes, durante e depois do evento. Assim, as pessoas poderão assistir ao desfile sem sair de casa.

Já a Topshop fechou com o Twitter e o Chirp. Quem quiser poderá conferir o desfile ao vivo na internet e receber detalhes de cada look.