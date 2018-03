Um enorme paliteiro – de mais de mil metros quadrados – alterou, neste domingo, a paisagem de um pontos mais privilegiados da praia de Ipanema: a frente do Country Clube. Essa estrutura abrigará os desfiles de Lenny Niemeyer e Osklen, no Rio Summer.

Será lá também a festa de encerramento do evento, no próximo sábado.

