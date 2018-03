Nascida na Argentina, Máxima Zorreguieta, princesa da Holanda, não contará com o pai na coroação do marido, Willem-Alexander. Jorge Zorreguieta foi ministro na ditadura. E não é bem visto no país – defensor dos direitos humanos.

Passado e futuro 2

Máxima será a primeira latino-americana a virar “rainha” em uma monarquia europeia.Cristina Kirchner não se pronunciou.