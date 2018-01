Passado e futuro

Logo depois da visita da Comissão da Verdade do Rio à antiga sede do DOI-Codi, ontem, o senador João Capiberibe enviou ofício ao comando do Exército solicitando vídeos e fotografias feitos pelos militares durante a ida ao local.

Marcada por tumulto, por causa da presença de Jair Bolsonaro, o tour deveria ter ocorrido na sexta. Foi remarcado diante de uma série de exigências dos militares.

Passado 2

E o deputado Chico Alencar trocou a visita por uma… aula, ontem, no Congresso.

Historiador, o parlamentar lecionou para 73 alunos do ensino médio.