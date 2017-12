Party time

A agenda de festas na semana da ArtRio – que abre em 10 de setembro, no Píer Mauá – está intensa. Dia 6, a Vogue prepara evento em Santa Teresa. Já no dia 9, a galeria Nara Roesler arma comemoração no Parque Lage, e Silvia e Juliana Cintra recebem na Gávea.

Party 2

Ainda dia 9, a Gagosian faz festa para 50 convidados. E no dia 10 acontece, no MAM, leilão beneficente para o Pró-Criança Cardíaca. Está marcada para sábado, 13, a festa oficial da ArtRio, no Clube Jacarandá.