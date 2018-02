Sabine Lovatelli, do Mozarteum, parte para Bonn na semana que vem, acompanhada por Edilson Ventureli, parceiro do Instituto Baccarelli. Falará no Simpósio Beethovenfest sobre a Sinfônica Heliópolis, que estreia na cidade dia 4. Os músicos tocarão também em Berlim, Dresden e Munique.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.