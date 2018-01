Partidos de esquerda descartam ação contra Bolsonaro

Mesmo depois que Jair Bolsonaro foi colocado em uma saia justa por conta de seu uso do auxílio-moradia, partidos de esquerda ouvidos pela coluna não cogitam entrar com ação contra ele.

Motivo: não acreditam que o deputado venha a ser cassado pelos colegas. Tal pedido só ajudaria a reforçar, entre seus admiradores, a ideia de que ele é “perseguido pela mídia” e pela política tradicional.

No caso do PT, há um empecilho adicional: o partido briga, no momento, justamente contra o uso da Justiça para calar o seu presidenciável…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia mais notas da coluna:

+ STF não pode derrubar decisão de juiz contra Cristiane Brasil

+ Armas são apreendidas na entrada do TRT