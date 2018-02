Partido Novo é a legenda com a maior proporção de homens

Como se dá a distribuição entre homens e mulheres nos diversos partidos atuais? O campeão do sexo masculino é o Partido Novo: dos cerca de 13,7 mil filiados, 87% são homens.

Trata-se do maior índice entre os 35 partidos brasileiros, segundo levantamento fresquinho feito pelo Movimento Transparência Partidária.

Em segundo lugar – acreditem – o “outro lado ideológico” do PN, a Rede. Os homens são… 63% dos mais de 20 mil filiados ao partido de Marina Silva.

Legendas com maioria feminina? Acreditem, o PRB, do bispo Marcos Pereira, tem 51% de representantes. E com 55% de mulheres, como seria da lógica, o PMB – Partido da Mulher Brasileira.

