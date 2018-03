Partido Novo de cofre cheio?

Corre a informação de que o empresário mineiro Salim Mattar, da Localiza, estaria disposto a dar R$ 10 milhões do seu bolso para o Partido Novo. Indagado a respeito, João Dionisio Amoêdo, fundador da sigla, diz que foi informado sobre a intenção do empresário mineiro de contribuir. Mas ainda desconhece a cifra ou quando ele irá fazê-lo.

Amoêdo, entretanto, comemora o número de filiados: “Estamos no momento com 14.503, um crescimento de 53% em relação ao que tínhamos em janeiro passado”. O prazo para filiação termina no dia 22.

