Foi aprovada, ontem à noite, a criação do partido novo, idealizado por João Dionísio Amoedo. A votação no Tribunal Superior Eleitoral foi de 6 a 1. O partido usará o número 30. Em tempo: Marina Silva continua aguardando o ok do TSE para sua rede.

