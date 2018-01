Ativistas convocaram, via Facebook, ato contra o shopping “em ilha” na Marginal Pinheiros. A passeata está marcada para o dia 6 de novembro, com concentração na Praça do Ciclista, de onde seguirá até a Prefeitura.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.