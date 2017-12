Parou de piorar e cenário externo é favorável, prevê economista

Presidente Temer efetivado, o que esperar na área econômica no curto prazo? “Estamos diante de uma janela de oportunidade, cenário externo favorável ao Brasil, parada da piora econômica e com chance de o ano de 2017 promover, ao menos, um alívio”, coloca Marcos Lisboa, do Insper. Mas esta chance, segundo o economista, desaparece caso o problema fiscal continue se agravando e pouco sendo feito para reduzir o gasto público.

Lisboa não aprova a fórmula montada pela Fazenda a respeito do teto dos gastos – a ser corrigido pela inflação passada. “Como a inflação vem caindo, o correto é corrigir o aumento de gastos com base nas expectativas de inflação futura. Do jeito que está, vamos ter aumento real de gastos”, explica.

E o problema maior do País é a trajetória do endividamento.

Lisboa também vê com preocupação o reajuste salarial da “elite” dos servidores públicos que tem, inclusive, estabilidade de emprego. “Não dá para aumentar esses salários e depois pedir sacrifícios ao resto da população.”