Parlamentares são atingidos por bombas da PM em ato de SP

O senador Lindbergh Farias, o deputado Paulo Teixeira e o ex-ministro Roberto Amaral foram atingidos por bombas de gás da PM durante o protesto de domingo contra o impeachment, no Largo da Batata, em São Paulo. Amaral ficou ferido no braço por um estilhaço de bomba.

Os parlamentares vão representar a ação da PM no Ministério Público e na Organização dos Estados Americanos (OEA). A bancada do PT na Assembleia convocou o secretário estadual de segurança para prestar esclarecimentos sobre a violência empregada no fim do protesto.

A Associação Juízes para a Democracia (AJD) manifestou repúdio à repressão dos atos de ontem. Segundo a entidade, “o uso da força tem se mostrado desproporcional, por todo o país”, sendo “imprescindível” o Ministério Público exercer sua função constitucional, exigindo dos responsáveis pela polícia, dos secretários de segurança e governadores “o pleno respeito às liberdades democráticas”.