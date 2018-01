Parlamentares queixam-se de uma das últimas flechadas de Janot

Deputados e senadores estão enfurecidos com uma última flechada de Rodrigo Janot antes de deixar a PGR. Ele entrou com ação contra a emenda constitucional que legaliza a as vaquejadas no País.

Vaqueiro 2

O autor da emenda, Otto Alencar, explica: durante a tramitação e debate, nenhum procurador apareceu no Congresso para opinar.

