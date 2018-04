Nem bem completou quatro meses no setor de leite in natura, a Nestlé está de olho em uma fábrica no Rio Grande do Sul pertencente a uma concorrente direta.

