A Editora LeYa lança, ainda este mês, Paris Apaixonada, da escritora best seller norte-americana Eloisa James.

O livro segue a mesma linha do também sucesso Comer, Rezar, Amar. Trata-se da narrativa do ano sabático de Eloisa com a família, na capital francesa, após vender sua casa e pedir demissão de seu emprego como professora universitária de literatura shakespeariana.