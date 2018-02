Paris em casa

Um gostinho de alta gastronomia, em plena Paris, comandada pelo simpático casal brasileiro Celia Miranda Mattos e Gustavo Dalla Colletta Mattos. Essa é a proposta inovadora do restaurante-casa Chez Nous Chez Vous. Formados pela conhecida escola francesa Cordon Bleu, o casal abre seu próprio apartamento, no sofisticado 15ème arrondissement, para jantares em formato de petit comité – no máximo dez pessoas. Nova moda entre os brasileiros bons de garfo que passam pela Cidade Luz, o restaurante tem um charme a mais: o ambiente aconchegante (todos se sentam à mesma mesa), o que propicia aos clientes uma conversa com os dois chefs enquanto eles finalizam os pratos pedidos. Tudo no mesmo recinto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.